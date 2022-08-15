***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.08.2022 15:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2022-31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055425
BIST
17:252.851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -13,26
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:2517,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:2518,3141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0868
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2973
17:251.025,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -13,59
|Açılış
|: 1.025,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:23
|CMBTN
|240,30
|5.884.226
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.693.068
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.537.400
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.934.820
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.659.361
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,94
|20.252.017
|% -6,60
|
|DEVA
|33,52
|90.895.057
|% -5,26
|
|SMRTG
|32,26
|108.847.573
|% -5,17
|
|THYAO
|63,20
|4.587.811.451
|% 1,28
|
|AKBNK
|10,20
|1.652.957.700
|% 2,00
|
|GSRAY
|6,83
|1.636.879.634
|% 3,80
|
|ODAS
|4,40
|1.534.148.492
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,45
|1.351.339.474
|% 0,18
|
|ODAS
|4,40
|1.534.148.492
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,53
|1.217.158.644
|% -0,28
|
|GSRAY
|6,83
|1.636.879.634
|% 3,80
|
|YKBNK
|5,45
|1.351.339.474
|% 0,18
|
|DOHOL
|4,43
|971.578.656
|% -4,32
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9564
|17,9676
|% 0,20
|
|Euro
|18,3010
|18,3144
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,6396
|21,7481
|% -0,25
|
|Frank
|18,9391
|19,0532
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,16
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-25,72
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,97
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-49,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-4,39
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38DOHOL
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 578, 251 adet işlem
-
17:37OLMK
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 040, 348 adet işlem
-
17:36VKFYO
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 145 adet işlem
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TUPRS, SISE
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.38 ) 2, 523