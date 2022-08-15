***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.08.2022 15:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2022-31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055427
BIST
16:202.847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -17,24
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
16:2017,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
16:2018,3641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0368
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
16:201.028,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.028,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler16:20
|CMBTN
|240,30
|5.788.827
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|266.917.752
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.821.413
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|545.684.427
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.028.661
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,96
|16.614.701
|% -6,29
|
|DEVA
|33,64
|79.713.214
|% -4,92
|
|DOHOL
|4,41
|902.494.776
|% -4,75
|
|THYAO
|62,55
|3.229.661.535
|% 0,24
|
|GSRAY
|6,87
|1.565.581.914
|% 4,41
|
|ODAS
|4,38
|1.474.863.587
|% 8,42
|
|AKBNK
|10,23
|1.366.550.403
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,45
|1.157.442.280
|% 0,18
|
|ODAS
|4,38
|1.474.863.587
|% 8,42
|
|EKGYO
|3,51
|1.072.471.163
|% -0,85
|
|GSRAY
|6,87
|1.565.581.914
|% 4,41
|
|YKBNK
|5,45
|1.157.442.280
|% 0,18
|
|DOHOL
|4,41
|902.494.776
|% -4,75
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9553
|17,9656
|% 0,19
|
|Euro
|18,3523
|18,3641
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,6697
|21,7783
|% -0,11
|
|Frank
|18,9644
|19,0787
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7684
|4,7923
|% 0,15
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-20,39
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,45
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|-58,00
|
|Tam
|6.898
|6.953
|-39,00
|
|Yarım
|3.361
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,39
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-5,06
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 88 kaybederek (% -0.67 ) 2, 516
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, CMENT, EKIZ, COSMO, CMBTN, TSPOR, HLGYO, BRKO, DENGE, BJKAS
-
16:34
ODAS, FENER, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
BARMA, OZGYO, GZNMI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34XEUR
EURO serbest piyasada 18.37 liradan (ALIŞ) işlem