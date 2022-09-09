***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy HP Serbest Özel Fon "un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuşve 29.08.2022 tarih veE-12233903-305.01.01 – 25474sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Onaylı fon izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061956BIST