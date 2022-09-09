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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.09.2022 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    
Kurucusu  olduğumuz  Azimut   Portföy  Yönetimi A.Ş  Serbest   Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    "
Azimut   Portföy   HP   Serbest  Özel Fon  "
n
un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru  Kurulca  uygun  bulunmuş
 ve   29.08.2022     tarih   ve   
E-12233903-305.01.01 – 25474   
sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 Onaylı  fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.  
Saygılarımızla   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061956


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Altın Gr. 1.007 1.007 5,32  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.770 6.845 16,00  
Yarım 3.299 3.346 8,00  
Çeyrek 1.654 1.672 3,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 0,12  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 0,14  
B. Petrol 91,70 91,70 2,55  
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