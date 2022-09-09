***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 17:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022-31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061969
BIST
17:343.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,81
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3418,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3418,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0967
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:341.005,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.005,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GARAN
|26,18
|2.870.682.530
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.712.194
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.400.754.167
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.394.620
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,07
|41.839.518
|% -7,54
|
|MEDTR
|24,56
|33.019.591
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,70
|48.760.762
|% -6,40
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|14.510.362.543
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,17
|8.875.658.382
|% 7,76
|
|EREGL
|32,70
|7.969.155.366
|% 5,83
|
|THYAO
|73,60
|5.817.160.034
|% 0,82
|
|SISE
|26,32
|5.260.271.417
|% 1,62
|
|EKGYO
|5,08
|5.050.315.656
|% 3,89
|
|YKBNK
|9,17
|8.875.658.382
|% 7,76
|
|ISCTR
|12,44
|3.967.712.194
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.790.886.743
|% 9,95
|
|SISE
|26,32
|5.260.271.417
|% 1,62
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2356
|18,2423
|% 0,11
|
|Euro
|18,3294
|18,3364
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0458
|21,1513
|% 0,67
|
|Frank
|18,9095
|19,0234
|% 1,06
|
|Riyal
|4,8392
|4,8634
|% 0,07
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.758
|6.834
|5,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,64
|91,64
|2,49
|