***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 17:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022-31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061975
BIST
17:353.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 83,52
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3518,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3518,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0967
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:351.005,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.005,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GARAN
|26,18
|2.870.799.084
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.711.873
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.400.783.806
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.458.890
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|41.985.033
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,58
|33.021.066
|% -6,75
|
|MTRKS
|35,70
|48.850.976
|% -6,40
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|14.526.158.297
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,15
|8.891.998.232
|% 7,52
|
|EREGL
|32,64
|7.980.355.830
|% 5,63
|
|THYAO
|73,55
|5.825.592.984
|% 0,75
|
|SISE
|26,30
|5.268.803.235
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,07
|5.055.197.911
|% 3,68
|
|YKBNK
|9,15
|8.891.998.232
|% 7,52
|
|AKBNK
|15,98
|14.526.158.297
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.711.873
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.053.268
|% 9,95
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2356
|18,2423
|% 0,11
|
|Euro
|18,3294
|18,3364
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0443
|21,1498
|% 0,66
|
|Frank
|18,8933
|19,0071
|% 0,97
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.762
|6.838
|9,00
|
|Yarım
|3.295
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|2,55
|