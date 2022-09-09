***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 17:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022-31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061978
BIST
17:363.524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 86,13
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3618,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3618,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0857
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:361.005,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.005,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GARAN
|26,18
|2.873.065.826
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.400.856.542
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.965.873
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.458.890
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|42.018.389
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,54
|33.113.906
|% -6,90
|
|MTRKS
|35,78
|48.958.577
|% -6,19
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,99
|14.567.053.159
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,17
|8.912.451.195
|% 7,76
|
|EREGL
|32,62
|8.015.044.602
|% 5,57
|
|THYAO
|73,50
|5.855.043.441
|% 0,68
|
|SISE
|26,28
|5.285.346.135
|% 1,47
|
|EKGYO
|5,09
|5.079.350.522
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,17
|8.912.451.195
|% 7,76
|
|AKBNK
|15,99
|14.567.053.159
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.965.873
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.197.465
|% 9,95
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2444
|% 0,12
|
|Euro
|18,3183
|18,3250
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0578
|21,1634
|% 0,73
|
|Frank
|18,8959
|19,0098
|% 0,99
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|2,77
|