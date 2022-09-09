***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 17:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022-31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061982
BIST
17:363.524
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 86,13
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3618,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3618,3261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0967
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:361.005,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.005,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GARAN
|26,18
|2.873.120.019
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.400.956.453
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|58.768.423
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|42.018.389
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,54
|33.113.906
|% -6,90
|
|MTRKS
|35,72
|49.019.335
|% -6,35
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|EREGL
|32,66
|8.030.669.887
|% 5,70
|
|THYAO
|73,55
|5.868.924.808
|% 0,75
|
|SISE
|26,28
|5.294.315.479
|% 1,47
|
|EKGYO
|5,09
|5.084.633.836
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.309.078
|% 9,95
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2346
|18,2447
|% 0,12
|
|Euro
|18,3185
|18,3261
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0523
|21,1579
|% 0,70
|
|Frank
|18,9007
|19,0145
|% 1,01
|
|Riyal
|4,8396
|4,8638
|% 0,07
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.758
|6.834
|5,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|2,71
|