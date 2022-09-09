***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 17:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022-31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061993
BIST
16:543.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 95,75
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
16:5418,2444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,3130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
16:5418,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1298
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
16:541.004,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.004,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler16:54
|GARAN
|26,18
|2.867.370.525
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.911.440.837
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.395.983.974
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.142.113
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|MEDTR
|24,54
|30.650.588
|% -6,90
|
|HEDEF
|9,17
|40.372.310
|% -6,52
|
|MTRKS
|35,88
|46.291.377
|% -5,93
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,05
|13.750.146.930
|% 5,94
|
|YKBNK
|9,18
|8.409.155.446
|% 7,87
|
|EREGL
|32,88
|7.608.184.049
|% 6,41
|
|THYAO
|74,05
|5.453.293.099
|% 1,44
|
|EKGYO
|5,09
|4.885.268.463
|% 4,09
|
|EKGYO
|5,09
|4.885.268.463
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,18
|8.409.155.446
|% 7,87
|
|AKBNK
|16,05
|13.750.146.930
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,44
|3.911.440.837
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.785.502.452
|% 9,95
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2316
|18,2444
|% 0,12
|
|Euro
|18,3511
|18,3592
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,0609
|21,1665
|% 0,74
|
|Frank
|18,8974
|19,0113
|% 1,00
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,07
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,40
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|-8,00
|
|Tam
|6.758
|6.828
|-1,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|0,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,05
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|2,24
|
Seans Raporu
16:54
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 54 artarak (% 2.98 ) 3, 162
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Amerikan Dolar serbest piyasada 18.31 liradan (ALIŞ) işlem