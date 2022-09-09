***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.09.2022 17:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/08/2022-31/08/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061970
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0986
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.005,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.005,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2249
|18,2370
|% 0,08
|
|Euro
|18,3108
|18,3280
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0674
|21,1731
|% 0,77
|
|Frank
|18,8922
|19,0060
|% 0,97
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,71
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.751
|6.843
|14,00
|
|Yarım
|3.290
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.671
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,14
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|3,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152