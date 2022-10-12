***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071197
BIST
17:143.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -42,49
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
17:1418,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:1418,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0357
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:14999,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,48
|Açılış
|: 999,15
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DYOBY
|23,12
|86.308.492
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|86.114.754
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.000.396
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|67.482.236
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|345.467.495
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.244.434
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.244.434
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|30,96
|8.816.571
|% -7,58
|
|ISGSY
|10,98
|38.365.208
|% -6,47
|
|THYAO
|85,15
|5.334.300.454
|% 0,77
|
|ASELS
|31,90
|2.633.777.463
|% -1,12
|
|PETKM
|14,78
|2.605.721.810
|% 1,58
|
|SASA
|82,30
|2.477.114.180
|% -3,29
|
|SISE
|28,64
|1.973.279.578
|% -2,65
|
|EKGYO
|4,17
|1.570.884.527
|% -3,25
|
|YKBNK
|8,31
|1.969.969.035
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|1.963.902.200
|% -0,24
|
|PETKM
|14,78
|2.605.721.810
|% 1,58
|
|AKBNK
|12,93
|1.766.618.328
|% -1,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5826
|18,5871
|% 0,01
|
|Euro
|18,0059
|18,0158
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4773
|20,5800
|% 0,71
|
|Frank
|18,5707
|18,6826
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,12
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-1,20
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 49 kaybederek (% -1.29 ) 3, 860
-
17:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, ASELS
-
17:27XU100
Endeks 3, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 52, 798.00 milyon TL de
-
17:27TCELL
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 846, 831 adet işlem
-
17:26MAALT
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 255.20 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 762 adet işlem