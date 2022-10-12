***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071219
BIST
17:073.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -38,85
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
17:0718,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:0718,0144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0371
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:07998,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,26
|Açılış
|: 998,21
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:07
|HKTM
|73,80
|85.792.764
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|86.308.030
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|200.989.141
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|67.328.331
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|345.427.686
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.166.721
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.166.721
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|30,96
|8.816.571
|% -7,58
|
|ISGSY
|10,95
|38.278.212
|% -6,73
|
|THYAO
|85,15
|5.327.066.436
|% 0,77
|
|ASELS
|31,90
|2.628.863.438
|% -1,12
|
|PETKM
|14,74
|2.589.876.420
|% 1,31
|
|SASA
|82,35
|2.469.118.618
|% -3,23
|
|SISE
|28,66
|1.971.468.323
|% -2,58
|
|EKGYO
|4,17
|1.570.183.073
|% -3,25
|
|YKBNK
|8,32
|1.963.146.230
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,28
|1.956.977.845
|% -0,12
|
|PETKM
|14,74
|2.589.876.420
|% 1,31
|
|AKBNK
|12,94
|1.760.223.784
|% -0,92
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5817
|18,5853
|% 0,00
|
|Euro
|17,9984
|18,0144
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4817
|20,5844
|% 0,73
|
|Frank
|18,5724
|18,6843
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,00
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,95
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.807
|31,00
|
|Tam
|6.737
|6.790
|22,00
|
|Yarım
|3.283
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-1,07
|