***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071222
BIST
17:033.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -37,85
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
17:0318,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:0318,0321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0194
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:03999,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,24
|Açılış
|: 999,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KNFRT
|15,19
|65.426.892
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|86.196.199
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|200.687.745
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|615.671.592
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|345.351.247
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.136.408
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.136.408
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,02
|8.779.069
|% -7,40
|
|ISGSY
|10,97
|37.845.769
|% -6,56
|
|THYAO
|85,25
|5.287.406.054
|% 0,89
|
|ASELS
|31,82
|2.606.782.468
|% -1,36
|
|PETKM
|14,75
|2.524.753.475
|% 1,37
|
|SASA
|82,35
|2.445.332.428
|% -3,23
|
|SISE
|28,62
|1.951.380.451
|% -2,72
|
|EKGYO
|4,17
|1.556.953.687
|% -3,25
|
|YKBNK
|8,31
|1.942.648.704
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|1.946.318.263
|% -0,24
|
|PETKM
|14,75
|2.524.753.475
|% 1,37
|
|AKBNK
|12,94
|1.741.882.615
|% -0,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5798
|18,5901
|% 0,03
|
|Euro
|18,0224
|18,0321
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,4595
|20,5621
|% 0,62
|
|Frank
|18,5751
|18,6870
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9312
|4,9560
|% 0,01
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,65
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.705
|6.806
|30,00
|
|Tam
|6.735
|6.788
|20,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|-1,29
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, PETKM
-
17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 35 kaybederek (% -1.24 ) 3, 129
-
17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, KLRHO, COSMO, KNFRT, YEOTK, PRKAB, GESAN, DYOBY
-
17:17
ELITE, ERCB, PRZMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:17
KTSKR, HEKTS, KLNMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında