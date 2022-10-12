***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071199
BIST
17:223.516
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.515
17:2218,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:2218,0161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0354
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:22997,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 997,49
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DYOBY
|23,12
|87.106.040
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|86.451.134
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|67.832.274
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.057.312
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|345.596.661
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.336.588
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.336.588
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,20
|8.870.779
|% -6,87
|
|ISGSY
|10,95
|38.576.301
|% -6,73
|
|THYAO
|84,70
|5.449.157.810
|% 0,24
|
|PETKM
|14,65
|2.703.929.558
|% 0,69
|
|ASELS
|31,78
|2.655.082.833
|% -1,49
|
|SASA
|82,05
|2.529.435.646
|% -3,58
|
|SISE
|28,50
|2.003.623.011
|% -3,13
|
|EKGYO
|4,16
|1.591.256.624
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,29
|1.990.910.478
|% -0,24
|
|ISCTR
|8,25
|1.984.321.093
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|2.703.929.558
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|1.790.584.897
|% -1,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5839
|18,5887
|% 0,02
|
|Euro
|18,0202
|18,0289
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,4731
|20,5758
|% 0,69
|
|Frank
|18,5711
|18,6830
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,01
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,23
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.732
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.280
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|-1,43
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35CMBTN
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 273 adet işlem
-
17:33ISGSY
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469, 585 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, AKSEN
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 72 kaybederek (% -1.41 ) 3, 123
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, KRTEK, YEOTK, PRKAB, HKTM, KIMMR, GESAN, COSMO, KLRHO, KNFRT