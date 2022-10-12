***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071206
BIST
17:243.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -53,63
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.515
17:2418,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:2418,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:24997,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DYOBY
|23,12
|91.300.873
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.016.013
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.100.205
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.267.008
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|345.753.819
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.413.587
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.413.587
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,83
|39.357.498
|% -7,75
|
|RODRG
|31,04
|9.094.513
|% -7,34
|
|THYAO
|84,40
|5.596.752.729
|% -0,12
|
|PETKM
|14,61
|2.768.714.883
|% 0,41
|
|ASELS
|31,58
|2.714.182.047
|% -2,11
|
|SASA
|82,20
|2.554.280.995
|% -3,41
|
|SISE
|28,52
|2.028.235.005
|% -3,06
|
|EKGYO
|4,15
|1.614.822.544
|% -3,71
|
|YKBNK
|8,29
|2.027.598.076
|% -0,24
|
|ISCTR
|8,25
|2.016.410.210
|% -0,48
|
|PETKM
|14,61
|2.768.714.883
|% 0,41
|
|AKBNK
|12,94
|1.833.751.361
|% -0,92
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5883
|% 0,02
|
|Euro
|18,0060
|18,0161
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4426
|20,5451
|% 0,54
|
|Frank
|18,5490
|18,6608
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,23
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.732
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.280
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|-1,43
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU100
Endeks 3, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 54, 251.00 milyon TL de
-
17:35CMBTN
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 273 adet işlem
-
17:33ISGSY
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469, 585 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, AKSEN
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 72 kaybederek (% -1.41 ) 3, 123