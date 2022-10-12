***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071208
BIST
17:253.519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -52,21
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.515
17:2518,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:2518,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:25997,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SMRTG
|89,20
|226.729.251
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.190.849
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.326.721
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.321.104
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.171.570
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|20.420.533
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.420.533
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,87
|39.650.747
|% -7,41
|
|RODRG
|31,04
|9.094.513
|% -7,34
|
|THYAO
|84,30
|5.650.739.287
|% -0,24
|
|PETKM
|14,60
|2.784.126.877
|% 0,34
|
|ASELS
|31,60
|2.735.295.787
|% -2,05
|
|SASA
|82,10
|2.561.628.551
|% -3,53
|
|YKBNK
|8,26
|2.043.387.468
|% -0,60
|
|EKGYO
|4,16
|1.625.454.120
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,26
|2.043.387.468
|% -0,60
|
|ISCTR
|8,24
|2.032.947.256
|% -0,60
|
|PETKM
|14,60
|2.784.126.877
|% 0,34
|
|AKBNK
|12,93
|1.843.542.240
|% -1,00
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,0026
|18,0143
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4375
|20,5400
|% 0,51
|
|Frank
|18,5476
|18,6594
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9304
|4,9551
|% -0,01
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,95
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.807
|31,00
|
|Tam
|6.737
|6.790
|22,00
|
|Yarım
|3.283
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-1,07
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
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17:38RTALB
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 8.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 324, 350 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 3, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 54, 251.00 milyon TL de
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17:35CMBTN
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 273 adet işlem
-
17:33ISGSY
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469, 585 adet işlem
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, AKSEN