***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 17:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2022-30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071212
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
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3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0380
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05996,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 996,52
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5725
|18,5754
|% -0,05
|
|Euro
|17,9950
|18,0218
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,5158
|20,6187
|% 0,90
|
|Frank
|18,5267
|18,6383
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,78
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.717
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.273
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|-2,29
|