***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2022 11:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy EE Serbest (Döviz) Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 20.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 27483 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073043
BIST
11:243.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 20,00
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
11:2418,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
11:2418,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
11:24975,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,34
|Açılış
|: 975,72
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler11:22
|PENTA
|644,10
|13.431.222
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|38.799.045
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|178.522.009
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|55.816.734
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|27.310.594
|% 9,94
|
|ISSEN
|43,30
|33.076.777
|% -8,11
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,12
|11.072.357
|% -4,41
|
|MEGAP
|4,12
|11.072.357
|% -4,41
|
|THYAO
|99,80
|2.609.069.601
|% 2,46
|
|VAKBN
|9,10
|1.950.585.429
|% 5,81
|
|HALKB
|8,89
|1.890.071.954
|% 4,34
|
|AKBNK
|15,93
|1.637.545.644
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,81
|1.552.102.333
|% 0,82
|
|VAKBN
|9,10
|1.950.585.429
|% 5,81
|
|HALKB
|8,89
|1.890.071.954
|% 4,34
|
|EKGYO
|4,49
|927.559.121
|% 0,90
|
|YKBNK
|9,81
|1.552.102.333
|% 0,82
|
|TSKB
|2,77
|391.778.394
|% -0,72
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5936
|18,5967
|% 0,00
|
|Euro
|18,2115
|18,2207
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7876
|20,8918
|% 0,13
|
|Frank
|18,4392
|18,5502
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,16
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|2,51
|
|Altın Gr.
|976
|977
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.652
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.241
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,07
|0,04
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|1,34
|