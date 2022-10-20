***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2022 14:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Aruna Serbest (Döviz) Özel Fon" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 17.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 27314 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073074
BIST
14:383.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 59,91
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
14:3818,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0152
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
14:3818,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
14:38978,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,12
|Açılış
|: 978,50
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler14:38
|MRSHL
|300,30
|23.662.110
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|168.080.227
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.675.910
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|45.252.168
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.539.661
|% -7,73
|
|VKING
|8,31
|2.973.298
|% -5,57
|
|BRMEN
|2,70
|423.509
|% -3,91
|
|DOGUB
|8,12
|5.607.001
|% -3,68
|
|NTHOL
|11,28
|72.244.567
|% -3,67
|
|THYAO
|99,95
|5.120.845.592
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,91
|3.270.102.020
|% 1,85
|
|AKBNK
|16,02
|3.134.860.350
|% 1,97
|
|HALKB
|8,95
|3.029.023.315
|% 5,05
|
|VAKBN
|9,17
|2.700.255.086
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,54
|2.169.481.876
|% 2,02
|
|HALKB
|8,95
|3.029.023.315
|% 5,05
|
|YKBNK
|9,91
|3.270.102.020
|% 1,85
|
|VAKBN
|9,17
|2.700.255.086
|% 6,63
|
|ISCTR
|10,20
|2.487.732.825
|% 0,99
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5663
|18,5807
|% -0,08
|
|Euro
|18,2253
|18,2409
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,7929
|20,8972
|% 0,15
|
|Frank
|18,4667
|18,5780
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,14
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,95
|
|Altın Gr.
|978
|978
|6,12
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|10,00
|
|Tam
|6.649
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.240
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,17
|
|B. Petrol
|93,93
|93,93
|1,52
|
Seans Raporu
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