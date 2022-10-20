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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.10.2022 14:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

     Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest  Şemsiye Fon ‘a   bağlı " Azimut Portföy Aruna Serbest (Döviz) Özel Fon" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve   17.10.2022 tarih ve  E-12233903-305.01.01 – 27314  sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımla.     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073074


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