***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2022 18:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2022-31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078743
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0788
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.025,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.025,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|36,08
|2.658.770.431
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.095.681
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.853.092
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.070.534
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.077.260
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|1.816.262
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.708.577
|% -9,84
|
|KERVT
|11,09
|432.153.798
|% -9,54
|
|THYAO
|111,20
|9.797.000.874
|% -1,59
|
|ASELS
|37,78
|7.757.172.518
|% 4,42
|
|EREGL
|34,62
|5.747.900.740
|% -3,13
|
|TCELL
|32,10
|4.593.616.028
|% 9,18
|
|TTKOM
|13,89
|4.155.674.795
|% 1,39
|
|EKGYO
|5,07
|3.191.397.380
|% -2,50
|
|SKBNK
|2,15
|671.585.673
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,89
|4.155.674.795
|% 1,39
|
|TSKB
|3,09
|904.646.479
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,5994
|% 0,41
|
|Euro
|18,7190
|18,7388
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1660
|21,2722
|% -0,69
|
|Frank
|18,8457
|18,9592
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9310
|4,9558
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|16,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|0,10
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem