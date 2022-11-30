***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2022 19:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy AEB Serbest (Döviz ) Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 24.11.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 29158 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083195
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0325
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.049,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6294
|18,6346
|% -0,02
|
|Euro
|19,2015
|19,2142
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,1926
|22,3039
|% -0,02
|
|Frank
|19,5597
|19,6775
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|1,84
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.013
|7.086
|19,00
|
|Yarım
|3.401
|3.464
|9,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,23
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|2,29
|