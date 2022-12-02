***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 13:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 29526 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083895
BIST
15:505.022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -24,42
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:5018,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
15:5019,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
15:501.077,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.077,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ALFAS
|201,30
|780.454.640
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.287.910
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.412.039.107
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.784.538
|% -9,87
|
|THYAO
|129,00
|7.125.492.868
|% 3,70
|
|KOZAL
|400,90
|5.292.611.303
|% -0,96
|
|ASELS
|49,24
|4.369.647.475
|% 3,14
|
|EREGL
|41,94
|3.823.430.404
|% -1,27
|
|EKGYO
|7,15
|2.625.782.678
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,15
|2.625.782.678
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,72
|621.129.670
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,60
|1.827.475.910
|% -2,39
|
|ADESE
|1,72
|277.909.397
|% -0,58
|
|TSKB
|4,05
|605.530.333
|% -0,98
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6336
|18,6403
|% 0,04
|
|Euro
|19,6331
|19,6404
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,8406
|22,9551
|% 0,42
|
|Frank
|19,8894
|20,0092
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-4,92
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.200
|7.260
|-14,00
|
|Yarım
|3.492
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,26
|87,26
|0,38
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 05 kaybederek (% -0.88 ) 5, 386
-
16:04XU100
Endeks 5, 020 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 76, 638.00 milyon TL de
-
16:03BFREN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 4, 026.70 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 244 adet işlem
-
16:02INTEM
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 107.40 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 955 adet işlem
-
16:00YEOTK
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 78.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 130 adet işlem