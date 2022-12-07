***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 17:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2022-30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085500
BIST
17:204.819
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -180,74
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.818
17:2018,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:2019,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1137
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:201.065,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:20
|YESIL
|4,40
|61.959.148
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|221.595.784
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|558.925.939
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|39.251.169
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.968.523
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,09
|879.903.251
|% -9,88
|
|ENKAI
|23,92
|2.545.313.002
|% -9,74
|
|PRDGS
|12,14
|48.057.655
|% -9,47
|
|KRDMD
|17,19
|13.238.978.242
|% -2,88
|
|THYAO
|134,80
|8.359.392.834
|% -0,59
|
|ASELS
|49,54
|5.860.986.107
|% 1,02
|
|PETKM
|17,63
|5.014.573.197
|% -2,06
|
|EREGL
|41,00
|4.086.190.091
|% -3,71
|
|KRDMD
|17,19
|13.238.978.242
|% -2,88
|
|EKGYO
|7,02
|2.565.962.626
|% -3,04
|
|ADESE
|1,94
|526.369.638
|% 6,01
|
|PETKM
|17,63
|5.014.573.197
|% -2,06
|
|TSKB
|3,84
|937.185.319
|% -3,52
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6397
|% 0,03
|
|Euro
|19,6181
|19,6260
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,6754
|22,7891
|% 0,58
|
|Frank
|19,7989
|19,9182
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,03
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|3,64
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.176
|7.226
|26,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|12,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,06
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:36SMRTG
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 95.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 471, 983 adet işlem
-
17:34ULKER
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 345, 123 adet işlem
-
17:33HATEK
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 399, 994 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 4, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 57 altında . İşlem hacmi 92, 106.00 milyon TL de
-
17:32PSDTC
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 36.06 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 437 adet işlem