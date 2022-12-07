***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 17:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2022-30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085504
BIST
17:224.808
En Yüksek
|Değişim
|: -3,84%
|| -191,91
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.808
17:2218,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:2219,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1142
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:221.065,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:20
|YESIL
|4,40
|61.959.148
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|221.595.784
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|558.925.939
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|39.251.169
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.968.523
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,09
|879.903.251
|% -9,88
|
|ENKAI
|23,92
|2.545.313.002
|% -9,74
|
|PRDGS
|12,14
|48.057.655
|% -9,47
|
|KRDMD
|17,19
|13.238.978.242
|% -2,88
|
|THYAO
|134,80
|8.359.392.834
|% -0,59
|
|ASELS
|49,54
|5.860.986.107
|% 1,02
|
|PETKM
|17,63
|5.014.573.197
|% -2,06
|
|EREGL
|41,00
|4.086.190.091
|% -3,71
|
|KRDMD
|17,19
|13.238.978.242
|% -2,88
|
|EKGYO
|7,02
|2.565.962.626
|% -3,04
|
|ADESE
|1,94
|526.369.638
|% 6,01
|
|PETKM
|17,63
|5.014.573.197
|% -2,06
|
|TSKB
|3,84
|937.185.319
|% -3,52
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6433
|% 0,05
|
|Euro
|19,6157
|19,6250
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,6710
|22,7847
|% 0,56
|
|Frank
|19,7983
|19,9176
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|8,00
|
|Tam
|7.181
|7.231
|31,00
|
|Yarım
|3.478
|3.535
|15,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.767
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,88
|