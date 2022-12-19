***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2022 19:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy BUPA Serbest (TL) Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 14.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 30137 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088536
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.071,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,39
|Açılış
|: 1.071,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6558
|% 0,02
|
|Euro
|19,7766
|19,7871
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5730
|22,6862
|% -0,18
|
|Frank
|19,9734
|20,0937
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.229
|7.290
|32,00
|
|Yarım
|3.501
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|80,07
|80,07
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem