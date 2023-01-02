***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalar"01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 dönemi için % 0.64 kar payı ödenmiştir. Toplamda 9,402,772.55 TL temettü ödemesi 02.01.2023 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0.000885933453 'dür.Kar payı ödemesi 30.12.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092188BIST