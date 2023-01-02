***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 15:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 dönemi için % 0.64 kar payı ödenmiştir. Toplamda 9,402,772.55 TL temettü ödemesi 02.01.2023 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0.000885933453 'dür.
Kar payı ödemesi 30.12.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092188
BIST
15:595.651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 142,02
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5918,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5920,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:591.099,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.099,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EGEEN
|6.812,30
|601.196.448
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.114.236
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.535.981
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|237.047.640
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|51.450.420
|% -6,88
|
|EREGL
|42,42
|7.026.078.387
|% 2,81
|
|THYAO
|145,60
|5.997.165.345
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|TCELL
|40,42
|4.166.138.164
|% 6,71
|
|ASELS
|63,90
|4.069.746.063
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|YKBNK
|12,03
|2.518.877.957
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,04
|2.141.226.235
|% 4,35
|
|PETKM
|20,30
|3.424.332.725
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,13
|2.200.239.031
|% 2,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7159
|18,7312
|% 0,16
|
|Euro
|19,9932
|20,0384
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1843
|20,3059
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9671
|4,9920
|% 0,13
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,66
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:59
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-
16:13EYGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 863 adet işlem
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16:12KNFRT
Yüzde 6.49 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 962, 289 adet işlem
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16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 72 artarak (% 2.59 ) 6, 099
-
16:11XU100
Endeks 5, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 54 üstünde . İşlem hacmi 82, 148.00 milyon TL de
-
16:11TCELL
Yüzde 6.71 oranında artışla 40.42 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 981, 859 adet işlem