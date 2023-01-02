***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 15:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"İzahnamesinin 2.3. maddesinde yer alan yatırım stratejisi çerçevesinde, fon düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanmaktadır. Kupon ödemesinin oranı 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.
Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır.
Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşmekte ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansımaktadır.
"Bu sebeple https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=GSP internet adresindeki grafikte 02/01/2023 tarihinde görülen %0,6970 oranındaki getiriye ek olarak %0,64 oranında nakit temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir."
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092189
BIST
16:065.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 143,23
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:0618,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:0620,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:061.099,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.099,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:04
|EGEEN
|6.812,30
|601.196.448
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.114.236
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.535.981
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|237.047.640
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|51.450.420
|% -6,88
|
|EREGL
|42,42
|7.026.078.387
|% 2,81
|
|THYAO
|145,60
|5.997.165.345
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|TCELL
|40,42
|4.166.138.164
|% 6,71
|
|ASELS
|63,90
|4.069.746.063
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|YKBNK
|12,03
|2.518.877.957
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,04
|2.141.226.235
|% 4,35
|
|PETKM
|20,30
|3.424.332.725
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,13
|2.200.239.031
|% 2,82
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7192
|18,7208
|% 0,10
|
|Euro
|20,0020
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1843
|20,3059
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9671
|4,9920
|% 0,13
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:04
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16:18EPLAS
Yüzde 8.64 oranında artışla 44.50 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 538 adet işlem
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16:17CMBTN
Yüzde 9.99 oranında artışla 599.00 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 378 adet işlem
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 57 artarak (% 2.69 ) 4, 991
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16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, SAMAT, POLTK, YBTAS, BEYAZ, EGEEN, MEPET, TERA, BFREN, ULUSE
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16:16
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