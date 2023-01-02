***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalar"İzahnamesinin 2.3. maddesinde yer alan yatırım stratejisi çerçevesinde, fon düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanmaktadır. Kupon ödemesinin oranı 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır.Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşmekte ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansımaktadır."Bu sebeple https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=GSP internet adresindeki grafikte 02/01/2023 tarihinde görülen %0,6970 oranındaki getiriye ek olarak %0,64 oranında nakit temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir."Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092189BIST