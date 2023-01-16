***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Sirius Serbest (Döviz) Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102456
BIST
14:555.136
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 150,87
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:5518,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:5520,3474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:551.158,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.158,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:53
|AKCNS
|53,35
|40.318.655
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|346.155.447
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.584.928
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.236.482
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.918.513
|% 10,00
|
|ODAS
|8,74
|2.424.742.063
|% -5,41
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,20
|11.862.200
|% -4,29
|
|ADEL
|111,90
|8.732.778
|% -3,53
|
|THYAO
|143,30
|6.329.241.811
|% 6,38
|
|KOZAL
|569,70
|3.576.771.372
|% 7,29
|
|TUPRS
|537,20
|3.068.211.910
|% 5,29
|
|EREGL
|40,72
|3.034.446.018
|% 0,89
|
|ASELS
|57,85
|3.006.349.519
|% 4,71
|
|ODAS
|8,74
|2.424.742.063
|% -5,41
|
|EKGYO
|8,00
|2.098.361.828
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,50
|1.594.906.409
|% 3,15
|
|KRDMD
|18,91
|2.797.403.347
|% 1,29
|
|ISCTR
|11,08
|1.299.358.378
|% 2,59
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7896
|18,7928
|% 0,06
|
|Euro
|20,3394
|20,3499
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,8711
|22,9858
|% -0,17
|
|Frank
|20,2095
|20,3312
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-51,00
|
|Tam
|7.847
|7.903
|93,00
|
|Yarım
|3.824
|3.867
|45,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,31
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:08THYAO
Yüzde 6.38 oranında artışla 143.30 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 640, 786 adet işlem
-
15:07TUKAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 436 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 53 artarak (% 2.94 ) 5, 623
-
15:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, TUPRS
-
15:06XU100
Endeks 5, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 9 üstünde . İşlem hacmi 58, 903.00 milyon TL de