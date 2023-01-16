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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.01.2023 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı  " Azimut  Portföy  Vita Serbest  Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513  sayılı onay yazısı  ile  tarafımıza kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Fon  izahnamesi  ekte   yer  almaktadır.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102457


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Tam 7.853 7.920 110,00  
Yarım 3.826 3.876 54,00  
Çeyrek 1.919 1.938 27,00  
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Gümüş Gr. 14,65 14,67 0,01  
B. Petrol 84,61 84,61 -0,67  
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