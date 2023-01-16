***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy İzmir Serbest (TL) Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102458
BIST
11:255.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 54,00
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
11:2518,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
11:2520,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0251
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,3073
11:251.156,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.156,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SDTTR
|75,35
|337.899.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.485.350
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.318.250
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.730.954
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,36
|1.289.867.731
|% -9,52
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|TERA
|22,00
|9.380.604
|% -5,34
|
|CANTE
|113,80
|6.808.753
|% -5,09
|
|THYAO
|136,10
|1.702.117.032
|% 1,04
|
|ASELS
|57,05
|1.417.014.978
|% 3,26
|
|KOZAL
|557,40
|1.393.983.097
|% 4,97
|
|ODAS
|8,36
|1.289.867.731
|% -9,52
|
|KRDMD
|18,74
|1.119.751.415
|% 0,37
|
|ODAS
|8,36
|1.289.867.731
|% -9,52
|
|EKGYO
|8,03
|1.018.725.217
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,51
|974.413.041
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,74
|1.119.751.415
|% 0,37
|
|SKBNK
|2,71
|160.381.305
|% 3,04
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7906
|18,7924
|% 0,05
|
|Euro
|20,3099
|20,3168
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,8690
|22,9837
|% -0,18
|
|Frank
|20,2172
|20,3390
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9866
|5,0117
|% 0,03
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-7,01
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.811
|7.880
|70,00
|
|Yarım
|3.806
|3.856
|34,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,94
|