***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy NH Serbest (Döviz) Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 10.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 31513 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102459
BIST
11:285.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 57,74
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
11:2818,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
11:2820,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0241
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,3073
11:281.155,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.155,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,41
BIST En Aktif Hisseler11:28
|SDTTR
|75,35
|338.122.685
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.318.250
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.499.872
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.730.954
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,39
|1.320.926.481
|% -9,20
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|CANTE
|113,80
|7.254.682
|% -5,09
|
|TERA
|22,10
|9.500.863
|% -4,91
|
|THYAO
|136,50
|1.843.273.686
|% 1,34
|
|ASELS
|57,20
|1.506.955.739
|% 3,53
|
|KOZAL
|555,50
|1.493.637.719
|% 4,61
|
|ODAS
|8,39
|1.320.926.481
|% -9,20
|
|KRDMD
|18,71
|1.140.177.685
|% 0,21
|
|ODAS
|8,39
|1.320.926.481
|% -9,20
|
|EKGYO
|8,00
|1.054.364.731
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,48
|991.411.608
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,71
|1.140.177.685
|% 0,21
|
|SKBNK
|2,71
|161.139.045
|% 3,04
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,7943
|% 0,06
|
|Euro
|20,3191
|20,3268
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8538
|22,9684
|% -0,25
|
|Frank
|20,2080
|20,3297
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-8,73
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.810
|7.878
|68,00
|
|Yarım
|3.806
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-0,81
|
Seans Raporu
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