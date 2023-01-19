***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.01.2023 19:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/12/2022-31/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103268
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.159,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.159,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.162,47
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,8027
|% 0,02
|
|Euro
|20,2905
|20,3032
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,1553
|23,2714
|% 0,14
|
|Frank
|20,4100
|20,5329
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9886
|5,0137
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|15,68
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.161
|9,90
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.865
|7.934
|55,00
|
|Yarım
|3.832
|3.882
|26,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.941
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,28
|0,10
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem