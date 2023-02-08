***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 17:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy ESES Serbest (Döviz) Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 27.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 32489 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111536
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0122
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8243
|18,8282
|% 0,02
|
|Euro
|20,1791
|20,1881
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3619
|20,4846
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|0,26
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,53
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, TRILC, MRGYO, EYGYO, DURDO, KIMMR, GESAN, PSGYO, EUHOL, BSOKE
-
17:58
CMBTN, AFYON, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 239 hisse senedinden 8 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 221 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MOBTL, GUBRF, BTCIM, VKFYO, EUKYO, AKGRT, FLAP, OZSUB, SOKE, GSRAY
-
17:43
ONCSM, NUHCM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında