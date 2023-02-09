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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.02.2023 11:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur."



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112029


BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AGESA 29,62 24.235.277 % 0,00  
AHGAZ 80,00 275.594.403 % 0,00  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,8300 18,8338 % 0,03  
Euro 20,2661 20,2755 % 0,48  
Sterlin 22,7900 22,9043 % 0,60  
Frank 20,3883 20,5111 % 0,12  
Riyal 5,0033 5,0284 % 0,01  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 6,92  
Altın Gr. 1.140 1.140 4,76  
Cumhuriyet 7.684 7.800 11,00  
Tam 7.730 7.776 10,00  
Yarım 3.776 3.805 5,00  
Çeyrek 1.887 1.902 2,00  
Gümüş.Ons 22,48 22,52 0,20  
Gümüş Gr. 13,60 13,62 0,11  
B. Petrol 85,33 85,33 0,23  
Seans Raporu 10:42
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