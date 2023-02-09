***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 14:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112158
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1009
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.139,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8317
|% 0,02
|
|Euro
|20,2722
|20,2796
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,7880
|22,9023
|% 0,59
|
|Frank
|20,3893
|20,5121
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|6,68
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|4,34
|
|Cumhuriyet
|7.687
|7.804
|15,00
|
|Tam
|7.727
|7.773
|7,00
|
|Yarım
|3.775
|3.804
|4,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,17
|