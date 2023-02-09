***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 18:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin (BIST) 08.02.2023 tarihli KAP'taki duyurusuna istinaden kapatılan BIST Pay Piyasası'na bağlı olan pay repo / ters repo pazarında, portföyünde vadesi dolan repo işlemlerinin yeniden tesis edilememesi dolayısıyla mevcut repo/ters repo işlemlerinin vadesi uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112342
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0527
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.129,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8226
|18,8265
|% -0,01
|
|Euro
|20,2250
|20,2314
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7590
|22,8731
|% 0,46
|
|Frank
|20,3441
|20,4667
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0010
|5,0261
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-9,15
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.652
|7.716
|-50,00
|
|Yarım
|3.738
|3.776
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.888
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,76
|