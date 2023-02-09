***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin (BIST) 08.02.2023 tarihli KAP'taki duyurusuna istinaden kapatılan BIST Pay Piyasası'na bağlı olan pay repo / ters repo pazarında, portföyünde vadesi dolan repo işlemlerinin yeniden tesis edilememesi dolayısıyla mevcut repo/ters repo işlemlerinin vadesi uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112343BIST