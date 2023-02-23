***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2023 12:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy Barkın Serbest (TL) Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 33243 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116260
BIST
16:225.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,78
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2218,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2220,0315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:221.107,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.107,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SDTTR
|92,95
|77.078.887
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.397
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.908.321
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.052.103
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.902.992
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EREGL
|44,50
|3.138.532.634
|% -2,20
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|THYAO
|136,90
|2.469.710.727
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,36
|2.258.741.023
|% -2,79
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EKGYO
|8,00
|1.587.819.021
|% -0,50
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|YKBNK
|9,22
|1.476.995.946
|% 0,66
|
|IZMDC
|5,90
|657.461.906
|% -9,23
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8698
|18,8750
|% 0,01
|
|Euro
|20,0130
|20,0178
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6648
|22,7785
|% 0,03
|
|Frank
|20,1682
|20,2897
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,35
|
|Cumhuriyet
|7.567
|7.603
|-102,00
|
|Tam
|7.567
|7.618
|-23,00
|
|Yarım
|3.697
|3.728
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.864
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|0,03
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|0,63
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35GESAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 234.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 466 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
-
16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de
-
16:33MIATK
Yüzde 5.87 oranında artışla 97.40 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 989 adet işlem
-
16:31CONSE
Yüzde 8.21 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 835 adet işlem