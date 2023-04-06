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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.04.2023 18:58
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 13,64 16.975.812 % 10,00  
POLTK 2.204,40 36.393.972 % 10,00  
DIRIT 7,15 1.046.996 % 10,00  
ALFAS 343,60 930.093.709 % 9,99  
MARKA 17,83 15.424.537 % 9,99  
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Dolar 19,2501 19,2548 % 0,09  
Euro 21,0794 21,1431 % 0,65  
Sterlin 23,9156 24,0355 % 0,04  
Frank 21,2122 21,3400 % 0,35  
Riyal 5,1170 5,1427 % 0,06  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -10,84  
Altın Gr. 1.243 1.244 -6,76  
Cumhuriyet 8.444 8.572 -23,00  
Tam 8.485 8.558 -18,00  
Yarım 4.144 4.188 -8,00  
Çeyrek 2.072 2.094 -4,00  
Gümüş.Ons 24,92 24,94 -0,01  
Gümüş Gr. 15,41 15,43 -0,01  
B. Petrol 84,96 84,96 -0,03  
Seans Raporu 17:59
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