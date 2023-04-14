***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy Bulut Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 35930 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138002BIST