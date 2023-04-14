***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.04.2023 11:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy Fine Agro Serbest (TL) Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 35930 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138018
BIST
13:405.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 16,08
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:4019,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:4021,4328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0790
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:401.270,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.270,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:40
|ARZUM
|22,00
|19.580.205
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,97
|31.393.065
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|2.786.634
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|984.806
|% 9,95
|
|ETILR
|14,32
|158.461.891
|% -9,94
|
|EUYO
|5,98
|4.651.972
|% -9,94
|
|DESA
|57,50
|29.344.586
|% -6,12
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,06
|49.169.555
|% -5,24
|
|KOZAL
|23,06
|1.909.081.598
|% 1,23
|
|THYAO
|135,90
|1.782.502.301
|% -0,88
|
|GESAN
|86,15
|1.210.468.743
|% 2,07
|
|KRDMD
|19,17
|979.443.031
|% 0,10
|
|KOZAA
|46,04
|916.916.614
|% 4,83
|
|IHLAS
|0,87
|78.551.491
|% -1,14
|
|EKGYO
|6,99
|603.643.717
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,06
|1.909.081.598
|% 1,23
|
|ISCTR
|12,26
|806.870.257
|% 1,16
|
|YKBNK
|10,38
|659.242.911
|% 0,58
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3657
|19,3691
|% 0,26
|
|Euro
|21,4185
|21,4328
|% 0,37
|
|Sterlin
|24,1727
|24,2939
|% 0,15
|
|Frank
|21,7450
|21,8760
|% 0,45
|
|Riyal
|5,1488
|5,1746
|% 0,21
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,06
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.792
|8.867
|76,00
|
|Yarım
|4.294
|4.339
|37,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,21
|16,23
|0,16
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|0,24
|