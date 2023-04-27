***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.04.2023 13:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy MSG Serbest (TL) Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 17.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 36186 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141597
BIST
15:404.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 19,35
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4019,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4021,4352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:401.244,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.244,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:38
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.768.925
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.516.100
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.195.242
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,00
|60.617.740
|% -7,06
|
|PAGYO
|23,96
|7.618.378
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.584.209
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,90
|2.751.117.865
|% 6,44
|
|THYAO
|131,60
|2.574.161.942
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.611.898.056
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.618.080
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|YKBNK
|9,93
|721.328.862
|% 1,33
|
|AKFYE
|13,04
|924.396.966
|% 7,24
|
|ISCTR
|11,30
|764.992.275
|% 0,80
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4314
|19,4353
|% 0,14
|
|Euro
|21,4255
|21,4426
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,1231
|24,2440
|% -0,09
|
|Frank
|21,6032
|21,7334
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,88
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.106
|9.236
|-66,00
|
|Yarım
|4.444
|4.522
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|0,14
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
-
15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
-
15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem