***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. CVentures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 12.06.2023 tarih ve E-12233903-320.01.01 – 38510 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159761BIST