***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.06.2023 16:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy BGN Serbest Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 12.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 38560 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159928
BIST
17:025.368
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -107,91
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0223,6104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0225,7773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0615
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:021.480,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,83
|Açılış
|: 1.480,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.161.494
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.693.514
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.618.994
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|52.927.992
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,20
|49.372.852
|% -7,19
|
|KRVGD
|17,08
|40.176.159
|% -6,67
|
|THYAO
|176,50
|5.535.697.341
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,03
|3.496.720.406
|% 0,74
|
|ASTOR
|55,90
|3.036.328.946
|% 3,52
|
|YKBNK
|12,58
|2.851.935.466
|% -1,72
|
|ISCTR
|13,31
|2.132.488.915
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,58
|2.851.935.466
|% -1,72
|
|AKBNK
|19,03
|3.496.720.406
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,31
|2.132.488.915
|% -0,82
|
|ODAS
|6,78
|873.047.769
|% 3,99
|
|ADESE
|1,46
|181.220.817
|% -1,35
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6004
|23,6088
|% -0,02
|
|Euro
|25,7680
|25,7748
|% -0,25
|
|Sterlin
|30,1175
|30,2685
|% -0,21
|
|Frank
|26,2248
|26,3828
|% -0,35
|
|Riyal
|6,2769
|6,3084
|% -0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de
-
17:13IDEAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
-
17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem
-
17:10PARSN
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 86.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 415 adet işlem