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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.06.2023 16:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Kurucusu olduğumuz Azimut  Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye  Fon ‘a  bağlı  " Azimut Portföy BGN Serbest Özel Fon" un  kuruluşuna  izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız   başvuru  Kurulca uygun bulunmuş  ve    12.06.2023  tarih  ve  E-12233903-305.01.01– 38560  sayılı onay yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir . 
Fon  izahnamesi  ekte   yer  almaktadır.    
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159928


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Yarım 4.735 4.827 -57,00  
Çeyrek 2.367 2.413 -29,00  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 -0,23  
Gümüş Gr. 18,18 18,19 -0,19  
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