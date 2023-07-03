***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalar"01 Ocak 2023-30 Haziran 2023 dönemi için % 4.37 kar payı ödenmiştir. Toplamda 55,157,021.45 TL temettü ödemesi 03.07.2023 tarihinde MKK aracılığı ile yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0.006822919471 'dir.Kar payı ödemesi 27.06.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163524BIST