***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.08.2023 15:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy AMS Serbest Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16.08.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01– 40971 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188613
BIST
'
17:097.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,32
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.691
En Yüksek
7.832
17:0927,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0419
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:0929,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1010
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:091.676,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 19,07
|Açılış
|: 1.676,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.696.852.885
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.229.900
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.228.271
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.775.484
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|YGYO
|2,72
|130.199.099
|% -8,72
|
|ONCSM
|185,60
|118.113.599
|% -7,20
|
|BRLSM
|30,72
|716.978.863
|% -7,19
|
|TUPRS
|131,70
|8.597.564.916
|% -5,25
|
|THYAO
|243,20
|8.519.642.953
|% -4,59
|
|EREGL
|45,34
|7.786.902.694
|% 1,70
|
|ASTOR
|125,60
|7.111.102.557
|% -2,03
|
|TCELL
|59,35
|5.984.424.748
|% 1,02
|
|EKGYO
|9,13
|5.949.480.773
|% 2,58
|
|YKBNK
|15,57
|5.035.972.397
|% 0,71
|
|ISCTR
|16,95
|3.746.973.051
|% 3,92
|
|KATMR
|2,07
|451.587.205
|% 3,50
|
|SKBNK
|3,96
|808.307.162
|% 0,25
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1936
|27,2271
|% 0,15
|
|Euro
|29,5584
|29,5848
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,3760
|34,5484
|% -0,35
|
|Frank
|30,8518
|31,0376
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2309
|7,2672
|% 0,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,26
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,97
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.259
|11.358
|39,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.848
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,13
|0,67
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-1,45
|