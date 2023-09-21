***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve E-12233903-305.05-41549 sayılı yazısı ile kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Şemsiye Fon'a bağlı "Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla kuruculuğunun devralınmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Bahse konu devir işlemi 20.09.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Devir işlemi sonrasında TUKAS GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesinde Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un %19,36 pay sahipliği de Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a geçmiştir.Bu işlemle birlikte kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonların toplam pay oranı 21.09.2023 tarihi itibariyle %0'dır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196556BIST