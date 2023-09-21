***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.09.2023 09:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve E-12233903-305.05-41549 sayılı yazısı ile kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Şemsiye Fon'a bağlı "Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla kuruculuğunun devralınmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Bahse konu devir işlemi 20.09.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Devir işlemi sonrasında TUKAS GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesinde Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un %19,36 pay sahipliği de Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a geçmiştir.
Bu işlemle birlikte kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonların toplam pay oranı 21.09.2023 tarihi itibariyle %0'dır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196556
BIST
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11:337.699
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,14
|Açılış
|: 7.715
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|Önceki Kapanış
|: 7.720
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7.664
En Yüksek
7.736
11:3327,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,9600
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|Önceki Kapanış
|: 26,9500
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27,1216
En Düşük
26,5783
11:3328,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,0925
En Düşük
28,3298
11:331.674,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.674,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
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1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.395.917
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.005.258
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.253.811
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,30
|163.579.298
|% -8,36
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,46
|1.825.036.327
|% 2,91
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|THYAO
|219,30
|1.413.396.147
|% -1,79
|
|YEOTK
|202,20
|1.290.763.305
|% 5,31
|
|ADESE
|2,28
|295.784.590
|% 7,04
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|CEMAS
|5,09
|467.057.333
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,25
|340.561.080
|% 5,99
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0355
|27,0447
|% 0,18
|
|Euro
|28,8169
|28,8428
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1831
|33,3495
|% -0,05
|
|Frank
|29,7622
|29,9415
|% -0,44
|
|Riyal
|7,1886
|7,2246
|% 0,27
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.122
|-28,00
|
|Yarım
|5.518
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,19
|0,02
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,87
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Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 56 kaybederek (% -0.44 ) 6, 719
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DZGYO, GLBMD, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:46
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