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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.09.2023 09:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası  Kurulu'nun   31.08.2023   tarih  ve   E-12233903-305.05-41549  sayılı yazısı  ile kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Şemsiye Fon'a bağlı "Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla kuruculuğunun devralınmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Bahse konu devir işlemi 20.09.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
  
Devir işlemi sonrasında TUKAS GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesinde Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un %19,36 pay sahipliği de Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a geçmiştir.
Bu işlemle birlikte kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonların toplam pay oranı 21.09.2023 tarihi itibariyle %0'dır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196556


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Yarım 5.518 5.584 -14,00  
Çeyrek 2.750 2.792 -7,00  
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