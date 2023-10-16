***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.10.2023 12:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13.10.2023 tarih ve E-12233903-315.01.01 – 43537 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206638
BIST
'
16:327.989
En Düşük
|Değişim
|: -1,53%
|| -123,81
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:3227,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1153
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:3229,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2073
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:321.718,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.718,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BSOKE
|9,22
|119.059.124
|% -9,87
|
|TEKTU
|3,97
|119.840.049
|% -9,77
|
|AVGYO
|7,05
|38.330.399
|% -9,38
|
|BYDNR
|35,40
|96.656.805
|% -9,23
|
|THYAO
|223,20
|5.284.061.335
|% 0,45
|
|KOZAL
|27,90
|5.162.782.323
|% 2,05
|
|BRSAN
|914,60
|4.196.512.837
|% -7,93
|
|TUPRS
|141,50
|4.058.025.520
|% -3,41
|
|KOZAA
|71,55
|3.357.554.352
|% 5,07
|
|EKGYO
|7,51
|1.814.768.851
|% -1,70
|
|ZOREN
|6,24
|1.410.752.790
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,90
|5.162.782.323
|% 2,05
|
|QUAGR
|6,36
|1.017.210.614
|% -5,36
|
|ODAS
|12,98
|1.847.674.051
|% -3,13
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8753
|27,8821
|% 0,42
|
|Euro
|29,3910
|29,4034
|% 0,68
|
|Sterlin
|33,8464
|34,0162
|% 0,71
|
|Frank
|30,7861
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4136
|7,4508
|% 0,47
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-15,58
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,69
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.582
|11.664
|237,00
|
|Yarım
|5.809
|5.855
|120,00
|
|Çeyrek
|2.895
|2.927
|59,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|-0,36
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45SOKM
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 111, 594 adet işlem
-
16:44BUCIM
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 775, 391 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 39 kaybederek (% -1.10 ) 8, 404
-
16:43XU100
Endeks 8, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 89, 580.00 milyon TL de
-
16:43KUYAS
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 54.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 317 adet işlem