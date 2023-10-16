***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13.10.2023 tarih ve E-12233903-315.01.01 – 43537 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon içtüzüğü ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206638BIST