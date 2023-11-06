***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy TAF Serbest Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 25.10.2023 tarih ve E-1223903-305.01.01-44099 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214483BIST