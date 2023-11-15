***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2023 11:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218052
BIST
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12:287.687
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 15,89
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:2828,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:2831,1300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0566
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:281.816,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.816,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:25
|IZINV
|40,70
|6.791.974
|% 10,00
|
|MARBL
|19,39
|39.480.037
|% 9,98
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|BASCM
|11,86
|583.322
|% 9,92
|
|UMPAS
|8,79
|240.143
|% 9,87
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|BMSCH
|20,20
|50.975.570
|% -7,25
|
|SANEL
|19,90
|9.039.237
|% -5,51
|
|MIATK
|816,50
|2.311.917.820
|% 0,18
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|TABGD
|171,60
|1.193.323.014
|% 3,50
|
|ASTOR
|115,50
|1.032.905.171
|% 0,35
|
|PENTA
|23,44
|607.201.581
|% 5,49
|
|IHLGM
|1,87
|146.703.545
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|PENTA
|23,44
|607.201.581
|% 5,49
|
|ODAS
|11,19
|282.197.330
|% -1,06
|
|MHRGY
|5,47
|131.479.670
|% 0,74
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6648
|28,6713
|% 0,14
|
|Euro
|31,1028
|31,1295
|% -0,18
|
|Sterlin
|35,6094
|35,7880
|% -0,20
|
|Frank
|32,1190
|32,3125
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6208
|7,6590
|% 0,14
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|890,72
|892,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,77
|1.030,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,09
|82,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,61
|1.971,93
|% 0,66
|