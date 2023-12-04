***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2023 15:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy Organik Serbest (Döviz) Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 30/11/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-45966 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221960
BIST
'
16:368.070
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 43,57
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.072
16:3628,9015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:3631,3989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0617
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:361.916,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.917,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EKOS
|33,00
|133.279.278
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.404.165
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.616.828
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|44.153.304
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|185.725.443
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.040.625.239
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|339.364.618
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.450.745
|% -9,95
|
|THYAO
|262,75
|7.936.214.404
|% 0,77
|
|SASA
|53,55
|2.740.837.155
|% 2,39
|
|TUPRS
|154,30
|2.657.836.456
|% 0,65
|
|ASELS
|49,26
|2.339.365.442
|% 1,57
|
|ISCTR
|22,12
|2.254.816.729
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,36
|1.060.055.106
|% 0,14
|
|ODAS
|11,32
|1.394.076.348
|% 4,72
|
|YKBNK
|19,95
|2.117.555.742
|% 0,66
|
|ISCTR
|22,12
|2.254.816.729
|% 0,27
|
|ZOREN
|5,02
|445.999.302
|% -0,59
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8947
|28,9015
|% 0,02
|
|Euro
|31,3855
|31,3989
|% -0,20
|
|Sterlin
|36,4986
|36,6816
|% -0,31
|
|Frank
|32,9970
|33,1958
|% -0,33
|
|Riyal
|7,6810
|7,7195
|% 0,02
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,12
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|934,85
|937,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,17
|982,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,56
|78,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,54
|2.056,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:50KRSTL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 698, 517 adet işlem
-
16:49ARDYZ
Yüzde 8.55 oranında artışla 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 419, 426 adet işlem
-
16:48MARTI
Yüzde 6.09 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 055, 907 adet işlem
-
16:47SILVR
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 565 adet işlem
-
16:46BRYAT
Yüzde 6.09 oranında artışla 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 125 adet işlem